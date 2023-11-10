У Криму мобілізовані відгамселили заступника командира: полковник помер у лікарні

Солдати, які його побили, дезертували зі свого підрозділу.

У тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Інцидент трапився у Сімферополі.

Про це повідомляє ГУР.

"Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку",- йдеться у повідомленні відомства.

7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.

"Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ", - додали у ГУР.

Раніше стало відомо, що невдоволення серед окупантів лише зростає. Це відбувається через відсутність ротацій, належних виплат, жахливе ставлення та відсутність перемог у росармії. Безумовно, взимку ситуація лише загостриться.

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