У Криму оголосили примусову мобілізацію військових-зрадників, які 2014 року перейшли на бік Росії

У Криму оголосили примусову мобілізацію військових-зрадників, які 2014 року перейшли на бік Росії

Кремль вирішив примусово мобілізувати в Криму військових, які 2014 року підтримали анексію і зрадили Україну.

Цих зрадників Росія хоче кидати на війну проти України, поповнивши ними розбиті бригади, які зараз перебувають на півострові.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів на своїй сторінці в Telegram.

"Незважаючи на те, що прихована мобілізація в РФ провалилася, росіяни знайшли вихід по залученню нових солдат. В квітні вони організували примусову мобілізацію в "ЛДНР". Однак, люди почали ховатись, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах. Тому Кремль знайшов нове рішення — мобілізація кримських зрадників 2014 року", - написав Андрусів.

За словами радника міністра МВС, загалом Україну зрадили близько 14 тисяч військовослужбовців. За 8 років багато з них демобілізувались і пішли зі служби.

"Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму. Особливість цієї новини в тому, що зрадники не підлягають обміну. Вони проходять по статті 111 державна зрада, і будуть засуджуватись до 15 років ув'язнення", - зазначив він.

Нагадаємо, в анексованому Криму російські підрозділи, які зазнали значних втрат, намагаються відновити боєздатність.

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