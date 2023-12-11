У Криму окупаційна "влада" б'є на сполох через дефіцит пального - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива. Причини - великі витрати та обмежена логістика через міст.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що запасів пального у Криму вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву "окупаційну адміністрацію" бити на сполох. При цьому паливо першочергово виділяютьна потреби російської армії, тому цивільне населення відчуває дефіцит вже зараз.

Центр національного спротиву просить повідомляти про місцезнаходження паливних складів ворога, аби "Сили Оборони могли пришвидшити колапс зс рф у регіоні".

Нагадаємо, кримські партизани проникли у військкомат у Тулі. Що вони там побачили - читайте ТУТ.

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