У Криму окупанти будують на адмінмежі з Херсонщиною фортифікаційні споруди і проводять "мобілізацію"

Окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю.
Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня окупаційні адміністрації заборонили чоловікам виїжджати з Криму на територію Росії.
Про це повідомило Представництво президента України в АРК у Facebook.
"На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ", - йдеться в дописі.
Також у відомстві повідомили, що на півострові триває прихована "мобілізація", а чоловікам не дозволяють виїжджати до Росії.
"На кримських заправках розміщують оголошення про набір "добровольців" до російської 810-ї бригади морської піхоти. За даними Генштабу, ця бригада втратила 85% особового складу у війні з Україною", - йдеться у повідомденні.
За словами очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, у тимчасово окупованому Криму формують два батальйони, яких відправлять на війну проти України.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що у Чонгарі російські військові змушують місцевих мешканців рити окопи і будувати бліндажі. За його словами, російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних Сил України в Крим - це лише питання часу.
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