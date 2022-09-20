У Криму окупанти будують на адмінмежі з Херсонщиною фортифікаційні споруди і проводять "мобілізацію"

Окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонською областю.

Також на півострові триває прихована "мобілізація", а від 19 вересня окупаційні адміністрації заборонили чоловікам виїжджати з Криму на територію Росії.

Про це повідомило Представництво президента України в АРК у Facebook.

"На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ", - йдеться в дописі.

Також у відомстві повідомили, що на півострові триває прихована "мобілізація", а чоловікам не дозволяють виїжджати до Росії.

"На кримських заправках розміщують оголошення про набір "добровольців" до російської 810-ї бригади морської піхоти. За даними Генштабу, ця бригада втратила 85% особового складу у війні з Україною", - йдеться у повідомденні.

За словами очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, у тимчасово окупованому Криму формують два батальйони, яких відправлять на війну проти України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що у Чонгарі російські військові змушують місцевих мешканців рити окопи і будувати бліндажі. За його словами, російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних Сил України в Крим - це лише питання часу.

Читайте також: