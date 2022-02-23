У Криму окупанти підганяють колони важкої техніки до лінії розмежування з материковою Україною - Чубаров

У Криму окупанти підганяють колони важкої техніки до лінії розмежування з материковою Україною - Чубаров

Російські загарбники стягнули до Криму військову техніку і почали спрямовувати її до окупованого Армянська.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у Криму, анексованому російськими окупантами, помітили колони важкої військової техніки РФ. Її окупаційна влада кілька днів тому розосередила у селах і полях районів окупованого Криму, які прилягають до Херсонської області.

Про це український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Facebook.

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"Російську важку військову техніку, кілька днів тому розосереджену у селах і полях районів окупованого Криму, які прилягають до Херсонської області, від вечора стали вишиковувати в колони і спрямовувати своїм ходом в напрямку міста Армянська, розташованого з кримського боку лінії розмежування з материковою частиною України", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в Криму евакуювали всю нічну зміну на хімзаводі в Армянську: Кулеба попередив про нові провокації.

Раніше стало відомо, що в Криму окупанти припинили роботу КПВВ для в'їзду/виїзду громадян з українського півострова на підконтрольну територію. Безперешкодно потрапити до Криму можуть лише мешканці окупованого півострова, яким Росія видала свої паспорти.

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