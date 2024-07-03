У Криму окупанти тимчасово перекрили міст через Керченську протоку

Після того, як Новоросійськ у ніч проти 3 липня 2024 року був атакований невідомими безпілотними катерами з моря, рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це повідомляють у соцмережах.

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, окупаційні війська Росії розмістили у тимчасово окупованому Севастополі поруч із пляжем установку ЗРК "Тор М2КМ".

Нагадаємо, 23 червня російська ППО у Криму збивала ракети, які були націлені на військові об’єкти, просто над пляжами, де відпочивали цивільні. За інформацією російської окупаційної влади, через уламки ракет, є жертви та постраждалі.

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