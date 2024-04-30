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У Криму окупанти тимчасово перекрили рух мостом через Керченську протоку

У Криму окупанти тимчасово перекрили рух мостом через Керченську протоку

Міст через Керченську протоку нині перекритий / Фото: ТСН.ua

Причину перекриття не озвучують.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це заявили окупанти у повідомленні у соцмережах. 

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні росіян. 

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

А напередодні посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!

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