У Криму окупанти відновили роботу пошкодженої поромної переправи: деталі від ЗСУ

У тимчасово анексованому Криму російські окупанти змогли відновити роботу поромної переправи. Її українські захисники уразили наприкінці травня.

Про це під повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу констатувати, що вона (переправа - Ред.) зараз працює", - наголосив він.

За його словами, логістичне забезпечення окупантів на півострові фактично забезпечується за рахунок цієї поромної переправи. Плетенчук каже, що на ній "три чверті військової логістики для забезпечення Криму та південного угруповання противника".

Тим часом Керченський міст несе менші навантаження через раніше отримані ушкодження.

Як повідомлялося, за словами Дмитра Плетенчука, окупанти запускають залізницю, яка стане заміною Кримського мосту. На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни готуються розпочати рух - між Маріуполем та Донецьком.

Читайте також: