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У Криму окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру Зеленського

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Криму окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру Зеленського

Крим / Фото: Getty Images

Окупаційна "влада" Криму у вересні оголосила про намір продати приблизно 100 українських об’єктів нерухомості, один з яких належить президенту України Володимиру Зеленському.

Так звана "влада" Криму виставила на продаж на аукціоні "націоналізовану" квартиру родини президента України Володимира Зеленського у селищі Лівадія на південному березі тимчасово окупованого півострова.   

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на пресслужбу так званого "міністерства майнових і земельних відносин Криму".

"Раніше націоналізована квартира виставлена на продаж шляхом відкритого аукціону", - йдеться у повідомленні.

Площа квартири складає понад 100 кв. м. Лот розміщено на порталі "ГІС Торги", де окупанти зазвичай продають "націоналізоване" майно. Аукціон пройде в електронному форматі. Торги відбудуться 30 жовтня.

Виручені від "продажу" квартири гроші окупанти планують витратити на війну проти України, зокрема на допомогу військам РФ.

Нагадаємо, у Криму окупанти "націоналізували" квартиру першої леді України Олени Зеленської.

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Дата публікації
Перегляди
2433
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