У Криму окупанти забирають чоловіків на війну Росії з Україною

Росіяни мобілізовують і українців, і кримських татар.
Російська окупанти в Криму почали активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії РФ.
Про це повідомляє "Кримська платформа".
"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер – кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь "спецоперації", – йдеться у повідомленні.
Про місце перебування, фізичний стан відправлених на так звану "спецоперацію" людей їхнім родинам повідомлять лише після її закінчення. На думку "Кримської платформи", це означає, що про смерть чи полон людини родичі дізнаються невідомо коли. Водночас тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати до України, не закликають зупинити цю війну.
"Ворог зараз активно та в насильницький спосіб мобілізує на війну проги власної ж країни мешканців з усіх куточків тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема кримських татар та українців. Ми звертаємось до громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму: чиніть опір окупанту – не відпускайте своїх членів сімей на війну проти власного ж народу! Забирайте дітей з військових частин, не давайте їм чинити воєнні та військові злочини, не відправляйте їх на загибель! Бо наша українська армія дає гідну відповідь окупаційним військам!" – закликали у "Кримській платформі".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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