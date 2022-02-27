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У Криму окупанти забирають чоловіків на війну Росії з Україною

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У Криму окупанти забирають чоловіків на війну Росії з Україною

Associated Press

Росіяни мобілізовують і українців, і кримських татар.

Російська окупанти в Криму почали активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії РФ.

Про це повідомляє "Кримська платформа".

"За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер – кинули воювати проти України. З родичами таких військових у Криму проводяться зустрічі, їм повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у воєнних діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь "спецоперації", – йдеться у повідомленні.

Про місце перебування, фізичний стан відправлених на так звану "спецоперацію" людей їхнім родинам повідомлять лише після її закінчення. На думку "Кримської платформи", це означає, що про смерть чи полон людини родичі дізнаються невідомо коли. Водночас тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати до України, не закликають зупинити цю війну.

"Ворог зараз активно та в насильницький спосіб мобілізує на війну проги власної ж країни мешканців з усіх куточків тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема кримських татар та українців. Ми звертаємось до громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму: чиніть опір окупанту – не відпускайте своїх членів сімей на війну проти власного ж народу! Забирайте дітей з військових частин, не давайте їм чинити воєнні та військові злочини, не відправляйте їх на загибель! Бо наша українська армія дає гідну відповідь окупаційним військам!" – закликали у "Кримській платформі".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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