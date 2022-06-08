У Криму пенсіонерку засудили до двох років колонії через "осквернення" могили російського окупанта

У Криму пенсіонерку засудили до двох років колонії через "осквернення" могили російського окупанта

Пенсіонерку Валерію Гольденбергу окупанти визнали винною у нарузі над похованням за мотивами політичної ворожнечі.

У незаконно анексованому Криму окупанти засудили пенсіонерку Валерію Гольденбергу до двох років колонії-поселення.

Про це повідомляє видання "Ґраті".

У квітні цього року 61-річна Гольденберг принесла на цвинтарі у своєму селі кров та фекалії на могилу морпіха Валентина Ісайчева, який загинув 24 березня під час знищення російського корабля "Орськ" у порту Бердянська.

Свій вчинок жінка пояснила "почуттям помсти та співчуття до України".

"Оскільки я проти того, що Росія напала на Україну, то приблизно 4 квітня 2022 року, коли я дізналася, що військовослужбовці звільнили Бучу, Ірпінь, Гостомель Київської області, то я вирішила облити кров'ю могилу військовослужбовця Росії, який воював та загинув на території України. Там військовослужбовці Росії вбивають мирних людей", – наголосила пенсіонерка.

Гольденберг розповіла, що хвилювалася за доньку, яка живе у Черкасах, за рідних та знайомих у Полтаві, Одесі, Харківській області. У березні вона дізналася, що у Ворзелі Київської області загинув разом із усією родиною її однокласник. Журналістам видання не вдалося підтвердити його загибель.

Як повідомляє оvd.news, пенсіонерку визнали винною у "знущанні над похованням за мотивами політичної ворожнечі". Її засудили до двох років колонії-поселення. Наразі жінка перебуває у СІЗО, в якому вона провела вже два місяці.

Нагадаємо, що Маским Галкін висміяв пропагандистів Скабеєву та Соловйова.

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