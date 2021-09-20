У Криму "перемогла на виборах" до Держдуми путінська "Єдина Росія"

У Криму "перемогла на виборах" до Держдуми путінська "Єдина Росія"

Партія отримала понад 60% голосів.

В анексованому Криму під час "виборів" до Держдуми Росії перемогла путінська партія "Єдина Росія".

Про це заявиви "голова" "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев, повідомляє видання "Крим.Реалії".

Сімферопольському, Керченській, Євпаторійському округах лідирує правляча партія "Єдина Росія". Політсила отримала 63,33% голосів. "ЄР" також перемогла в одномандатних округах.

Голоси щодо інших партій розподілилися так: "КПРФ" - 9,15%, "ЛДПР" Володимира Жириновського - 7,75%, "Справедлива Росія - За правду" - 5,93%, а "Нові люди" - 3, 96%.

За словами Малишева, явка на "виборах" на півострові склала 49,75%.

Як повідомлялося, вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували. За попередніми підрахунками екзитполу "ІНСОМАР" в лідерах пропутінська "Єдина Росія", яка набрала 45,2%. До Держдуми потрапляють також КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.

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