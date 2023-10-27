В анексованому Криму скоєно напад на зрадника Царьова, він у реанімації – соцмережі

До будинку Царьова у Криму під'їхали швидкі та поліцейські автомобілі, силовики оточили територію.

В тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова, він у реанімації

Про це повідомив блогер і журналіст Денис Казанський у Telegram, посилаючись на колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який нині мешкає у РФ та працює на російську пропаганду.

"Щось серйозне трапилося вночі у будинку колабораціоніста Олега Царьова у Криму... Жодної офіційної інформації поки що немає. Отже, точно побутова справа. Напевно, якась п'яна сварка, яку намагалися приховати", - додав Казанський.

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, до будинку Царьова під'їхали швидкі та поліцейські автомобілі. Територію оточили, на появу сторонніх реагували агресивно.

Своєю чергою колаборант Володимир Рогов повідомив, що у Царьова стріляли.

"Стан Олега дуже тяжкий. На цей момент він у реанімації. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли", - зазначив Рогов.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексдепутату-зраднику Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися "дійти до Києва" з російськими військами.

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