У Криму після удару по військовій частині окупанти цілий день вивозили трупи - АТЕШ

Місцеві жителі також брали участь в атаці на військову частину.

Після удару Збройних сил України по військовій частині в окупованому Криму, загарбники весь день вивозили тіла загиблих.

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Про це йдеться у повідомленні військового партизанського руху АТЕШ.

У повідомленні вказується, що місцеві жителі також брали участь в атаці на військову частину.

В результаті удару було знищено РЛС, засоби ППО та особовий склад окупантів. Весь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, протягом всього дня був залучений для евакуації тіл.

"Окремо зафіксовано пересування 8−10 труповозок із тілами 200-х рано вранці", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у повідомленні вказується, що останніми місяцями представники руху часто публікували інформацію про розташування ППО, РЛС, центрів підготовки мобілізованих ЗС РФ у Джанкої. Всю інформацію мирні жителі та учасники партизанського руху передавали українським військовим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Криму вдень 21 листопада пролунала серія вибухів.

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