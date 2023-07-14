У Криму після звільнення планують вирощувати медичний канабіс

Така стратегія уже напрацьована.
Після звільнення від російських окупантів в українському Криму планують вирощувати медичний канабіс.
Про це повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.
Таміла Ташева наголосила, представництво президента спільно з Київською школою економіки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центром оборонних стратегій напрацювало стратегію розвитку Криму після його звільнення.
До цього документу ввійшло вирощування медичного канабісу в окремих районах Криму.
"Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано", - повідомила представниця президента в Криму.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні.
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