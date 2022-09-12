У Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю

За словами так званого "голови" Криму, виконавців українських пісень потрібно звільняти з роботи та притягувати до відповідальності.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов погрожує кримчанам звільненням, закриттям їхнього бізнесу та "вживанням інших заходів".

За словами Аксьонова, такі заходи будуть вживатися проти місцевого населення із проукраїнською позицією.

"В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників таких розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у рамках законодавства", - сказав Аксьонов.

Він назвав "подібну поведінку" зрадою.

Зрадою "щодо їхньої країни", тобто РФ, він вважає виконання українських пісень та вживання гасел.

Він також назвав окупантів тими, хто "сьогодні ціною свого життя захищає світ".

"А для тих, хто підтримує український нацистський режим, раціональним та логічним виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - додав Аксьонов.

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