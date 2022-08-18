У Криму - повітряна тривога: Арестович прокоментував "бавовну" у Керчі, Севастополі та Бєлгородській області

Радник голови Офісу Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в анексованому Криму та Бєлгородській області, які лунають пізно ввечері 18 серпня.
За словами Арестовича, на території півострова Крим чути сирени повітряної тривоги, про що раніше писали у місцевих пабліках.
Проо це радник голови повідомив у Мережі.
- "Авіабаза Бельбек (Крим), прильоти.
- Повітряна тривога в Керчі.
- Повітряна тривога в Севастополі.
- У Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20-ї армії), що воює на Ізюмському напрямку.
Як Ви розумієте - ми тут ні до чого. Курити менше треба", - написав Арестович.
Зауважимо, у додатку "Повітряна тривога" з'явилося повідомлення, що у Севастополі лунає сирена. Згідно повідомлень у ЗМІ, тривога почалася о 23:09 і уже триває 23 хв.
Нагадаємо, останнім часом в анексованому Криму стало неспокійно. У серпні у різних районах окупованого півострова сталося "бавовна" на військових обє'ктах РФ. Пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.
Також про потужні вибухи повідомляється у районі авіабази "Бельбек". Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі "Бельбеку" був збитий безпілотник.
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