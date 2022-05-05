У Криму призивають на службу чоловіків, аби ті воювали проти України

У Криму призивають на службу чоловіків, аби ті воювали проти України

На території тимчасово окупованого Криму продовжується черговий незаконний призов до армії РФ.

Жителі півострова, яких призвуть на службу до російської армії, будуть змушені воювати проти України.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"На території тимчасово окупованого півострова йде чергова, 15 незаконна призовна кампанія, розпочата Російською Федерацією. Призовники, переважно громадяни України, будуть змушені безпосередньо брати участь у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що прокуратура Криму встановила і повідомила про підозри у скоєнні військового злочину вже 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова, зокрема і так званому "військовому комісарові" АР Крим.

У прокуратурі додали, що українські суди вже розглядають обвинувальні акти щодо військових комісарів Сімферопольського і Кіровського районів, а також міст Алушта і Феодосія. Їх звинуватили у порушенні законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого та повернути незаконно анексований Крим.

"Мій єдиний наратив для росіян – це революція та зміщення Путіна" – Фейгін

Читайте також: