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У Криму призупинили продаж залізничних та авіаквитків через вибух на мосту

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У Криму призупинили продаж залізничних та авіаквитків через вибух на мосту

Фото: Associated Press

Продаж квитків на потяги, що прямують до та з Криму припинено.

Через вибух на Кримському мосту компанія "Російські залізниці" призупинила продаж квитків на потяги з та до півострова. 

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.    

"Усі потяги сполученням з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що всі автобусні рейси до Криму та назад скасовані.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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Дата публікації
Перегляди
1020
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