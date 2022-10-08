У Криму призупинили продаж залізничних та авіаквитків через вибух на мосту

Продаж квитків на потяги, що прямують до та з Криму припинено.

Через вибух на Кримському мосту компанія "Російські залізниці" призупинила продаж квитків на потяги з та до півострова.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Усі потяги сполученням з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що всі автобусні рейси до Криму та назад скасовані.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту близько 6:00 стався потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула нібито цистерна із паливом. Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть встановити масштаби руйнувань.

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