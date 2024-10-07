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У Криму прогриміли вибухи - моніторингові канали

У Криму прогриміли вибухи - моніторингові канали

У Криму сьогодні гаряче.

На окупантів чекає неспокійна ніч.

З аеродрому Бельбек, що в тимчасово окупованому Криму, підняли в повітря винищувачі.

Про це інформує канал "Кримський вітер". 

Також 7 потужних вибухів та стрілянина пролунали в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Про це повідомляють очевидці. 

У Сімферополі та районі теж чути вибухи. 

А над Героївським під Керчю щось голосно пролетіло у бік мосту. 

Окупанти оголосили повітряну небезпеку для всієї території Криму начебто через атаку безпілотників. 

Нагадаємо, супутникові знімки показали, що Росія посилила оборону Керченського мосту, який з'єднує її з Кримом. На кадрах, зроблених Maxar Technologies, видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження. Ці заходи спрямовані на захист від українських атак, особливо з використанням безпілотників, які вже неодноразово пошкоджували міст.

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