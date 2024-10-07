У Криму прогриміли вибухи - моніторингові канали

На окупантів чекає неспокійна ніч.
З аеродрому Бельбек, що в тимчасово окупованому Криму, підняли в повітря винищувачі.
Про це інформує канал "Кримський вітер".
Також 7 потужних вибухів та стрілянина пролунали в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Про це повідомляють очевидці.
У Сімферополі та районі теж чути вибухи.
А над Героївським під Керчю щось голосно пролетіло у бік мосту.
Окупанти оголосили повітряну небезпеку для всієї території Криму начебто через атаку безпілотників.
Нагадаємо, супутникові знімки показали, що Росія посилила оборону Керченського мосту, який з'єднує її з Кримом. На кадрах, зроблених Maxar Technologies, видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження. Ці заходи спрямовані на захист від українських атак, особливо з використанням безпілотників, які вже неодноразово пошкоджували міст.
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