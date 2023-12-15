У Криму пролунала серія потужних вибухів: окупанти кажуть про роботу ППО

Вибухи було чутно у Севастополі та Джанкої.
У окупованому Севастополі пролунав потужний вибух, після чого представник загарбників Розважаєв заявив про нібито збитий український безпілотник.
Про це інформує Крим.Реалії.
Кореспондент видання повідомив, що у центральній частині міста після було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.
Представник окупаційної адміністрації Розважаєв заявив, що нібито російські сили ППО збили безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".
Крім того, місцеві телеграм канали повідомляють, що вибухи було чутно також в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Джанкоєм партизани пробралися на аеродром РФ і "засвітили" РЛС окупантів.
Крім того, ми раніше інформували, що у Криму окупаційна "влада" б'є на сполох через дефіцит пального.
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