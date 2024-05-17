У Криму пролунали нові вибухи в районі бухти Козача

Повідомляється, що у тимчасово окупованому Криму начебто сталося "технологічне порушення" на підстанції у бухті Козача,

Про це інформує окупантське "Севастопольенерго".

Через це нібито знеструмлені користувачі на кількох вулицях.

Водночас очевидці повідомляють про те, що у районі бухти Козачої, де дислокується 810-а бригада морської піхоти ЧФ Росії, пролунали стрілянина та вибухи, що, мабуть, і призвело до "технологічних порушень".

Також уночі проти 17 травня 2024 року сильні вибухи було чути на Корабельній стороні Севастополя.

Імовірно, це "робота російської ППО".

Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя, на північний захід мису Фіолент, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент, на західній частині Гераклейського півострова.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників.

Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло.

До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.

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