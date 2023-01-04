У Криму пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа (відео)

Внаслідок інциденту, як заявляють окупанти, є загиблий.
Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму на мисі Фіолент (Севастополь) пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У кримських пабліках місцеві пишуть, що спочатку був спалах, потім вибух і пожежа. У Мережі публікують фотографії та відео з місця інциденту. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь та чорний густий дим. Також чутно звуки вибухів. Судячи з відео, місцеві налякані подією.
Окупанти стверджуть, що нібито причиною вибуху на Фіоленті став газовий балончик, який вибухнув у будинку. Внаслідок інциденту загинула людина. Так, в МНС Севастополя заявляють, що виклик надійшов близько 23-ї години. Вогонь ліквідували рятувальники.
"Бавовна" у Криму
Дедалі частіше в анексованому українському Криму лунають вибухи. Настрої росіян панічні, які посилються щодня. Так, вранці 4 січня в соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, щонайменше двічі спрацювали системи ППО.
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