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У Криму пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3720
Час на прочитання
2 хв
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У Криму пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа (відео)

Фото із відкритих джерел

Внаслідок інциденту, як заявляють окупанти, є загиблий.

Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму на мисі Фіолент (Севастополь) пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У кримських пабліках місцеві пишуть, що спочатку був спалах, потім вибух і пожежа. У Мережі публікують фотографії та відео з місця інциденту. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь та чорний густий дим. Також чутно звуки вибухів. Судячи з відео, місцеві налякані подією.

Окупанти стверджуть, що нібито причиною вибуху на Фіоленті став газовий балончик, який вибухнув у будинку. Внаслідок інциденту загинула людина. Так, в МНС Севастополя заявляють, що виклик надійшов близько 23-ї години. Вогонь ліквідували рятувальники. 

"Бавовна" у Криму

Дедалі частіше в анексованому українському Криму лунають вибухи. Настрої росіян панічні, які посилються щодня. Так, вранці 4 січня в соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, щонайменше двічі спрацювали системи ППО.

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Дата публікації
Перегляди
3720
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