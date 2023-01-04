У Криму пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа (відео)

Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму на мисі Фіолент (Севастополь) пролунали потужні вибухи та виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У кримських пабліках місцеві пишуть, що спочатку був спалах, потім вибух і пожежа. У Мережі публікують фотографії та відео з місця інциденту. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь та чорний густий дим. Також чутно звуки вибухів. Судячи з відео, місцеві налякані подією.

Окупанти стверджуть, що нібито причиною вибуху на Фіоленті став газовий балончик, який вибухнув у будинку. Внаслідок інциденту загинула людина. Так, в МНС Севастополя заявляють, що виклик надійшов близько 23-ї години. Вогонь ліквідували рятувальники.

"Бавовна" у Криму

Дедалі частіше в анексованому українському Криму лунають вибухи. Настрої росіян панічні, які посилються щодня. Так, вранці 4 січня в соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, щонайменше двічі спрацювали системи ППО.

Також "бавовна" сталася на півночі Криму, у Джанкої. Вибухи прогриміли вдень 3 січня. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала інцидент. Додамо, що колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії. Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

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