У Криму пролунали вибухи - моніторингові канали

Уночі проти 12 серпня 2023 року за повідомленнями моніторингових каналів знову пролунали вибухи на Кримському півострові.

Ніби було перекрито рух Кримським мостом.

Наразі більше подробиць не повідомляється.

Оновлено: пізніше рух Кримським мостом було відновлено. Рос"ЗМІ" не повідомили про причини попередньої зупинки руху.

Нагадаємо, 9 серпня, на півночі Криму також пролунали вибухи у Джанкойському районі. Там вкотре перекрили рух Керчинським мостом, утворилися величезні затори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи на мостах, що ведуть до Криму

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