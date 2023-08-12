У Криму пролунали вибухи - моніторингові канали

У Криму відбулася чергова "бавовна".
Уночі проти 12 серпня 2023 року за повідомленнями моніторингових каналів знову пролунали вибухи на Кримському півострові.
Ніби було перекрито рух Кримським мостом.
Наразі більше подробиць не повідомляється.
Оновлено: пізніше рух Кримським мостом було відновлено. Рос"ЗМІ" не повідомили про причини попередньої зупинки руху.
Нагадаємо, 9 серпня, на півночі Криму також пролунали вибухи у Джанкойському районі. Там вкотре перекрили рух Керчинським мостом, утворилися величезні затори.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи на мостах, що ведуть до Криму
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