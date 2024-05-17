У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

У ніч проти 17 травня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

"У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації", - переконують окупанти.

Також у соціальних мережах йдеться про атаку безпілотників у Балаклаві. Нібито російське "ППО" стріляє по дронах.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня було завдано удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За інформацією російського опозиційного телеграм-каналу ASTRA, внаслідок удару було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

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