У Криму пролунав новий вибух: місцеві жителі висипалися на вулицю, виють сирени

У ніч проти 13 вересня опісля серії вибухів у Севастополі пролунав новий потужний вибух.

Цей вибух більш віддалений, розповідають севастопольці, а отже атака продовжується

У Нахімівському районі Севастополі в деяких місцях зник зв'язок.

Після перших вибухів багато севастопольців висипалися на вулицю, всі в страху.

Після вибуху горить потужно на Корабельному боці Севастополя.

Як повідомляють очевидці, сталася пожежа на 13 судноремонтному заводі. За попередньою інформацією, спалах стався через атаку. На місці працюють усі відповідні спецслужби. Пожежі надано 4 клас. Даних щодо постраждалих немає.

Імовірно, вибухи потрапили на відео із камер спостереження на одному з будинків.

Також на Корабельному боці Севастополя чути стрілянину.

"Багато хто описує ці звуки як удари по чомусь залізному і пишуть, що такого раніше не чули", - повідомляють місцеві пабліки. Як повідомляють севастопольці, безперервні звуки схожі на металеві удари, досі відбуваються. Схоже, що детонує боєкомплект. Ці звуки доповнюються воєм сирен.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі.