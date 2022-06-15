У Криму ремонтують російський підводний човен, здатний стріляти ракетами типу "Калібр": фото

В анексованому Севастополі на 13-му судноремонтному заводі триває ремонт найстарішого російського підводного човна "Алроса".

Російський підводний човен пришвартований до плавучого крана в акваторії Кілен-бухти, в якій розташований судноремонтний завод.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Біля носової частини рубки підводного човна видно риштовання, до його лівого борту пришвартований понтон.

Окрім човна, у ремонті перебувають ракетний катер і малий протичовновий корабель.

Зазначимо, підводний човен Б-281 "Алроса" - найстаріший у Чорноморському флоті РФ. Він був введений у стрій 1990 року. До 2013 року довгий час був єдиним чинним підводним човном ЧФ Росії.

У травні 2022 року цей човен вийшов з ремонту і проходив підготовку до виходу на ходові випробування, але вже за кілька днів його із Південної бухти Севастополя буксири перетягнули назад до судноремонтного заводу.

"Алроса" озброєний шістьма торпедними апаратами калібру 533 мм, має до 18 торпед або 24 міни. Після модернізації підводний човен отримав змогу стріляти крилатими ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря окупанти в черговий раз переформатували. Два ракетні кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря.

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