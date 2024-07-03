У Криму родичка впливового ексдепутата збила на самокаті трирічну дитину: чим все закінчилось

У тимчасово окупованому Сімферополі трирічна дівчинка отримала травми внаслідок зіткнення з підлітком на електросамокаті, який виявився родичкою впливового кримського бізнесмена.

В захопленому Криму три дівчинки-підлітки їхали на самокатах поблизу дитячого майданчика. Через велику кількість людей одна з них втратила контроль над керуванням і в'їхала в дитячий візок. В результаті зіткнення трирічна дівчинка отримала розсічення.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Мати постраждалої намагалася дізнатися у 13-річної винуватиці контакти батьків, але дівчинка сіла на самокат і поїхала.

У Криму родичка впливового ексдепутата збила на самокаті трирічну дитину / Фото: t.me/bazabazon

Трирічна дівчинка внаслідок зіткнення отримала розсічення. З лікарні батьки також звернулися в поліцію. Через півтори години винуватицю аварії знайшли в тому ж парку і знову на самокаті, поліція викликала її матір. Після приходу мами дівчинка вибачилася, і батьки домовилися, що підліток отримає догану, а мати проконтролює, щоб дівчинка покаялася у своєму вчинку і більше не їздила на електросамокаті.

Як виявилося, винуватиця аварії - родичка "впливової" в Криму людини Йосипа Файнгольда, ексдепутата окупаційної сімферопольської міської ради, бізнесмена і доларового мільйонера.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Криму російські військові побили родину з Херсонщини, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка отримала важку травму.

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