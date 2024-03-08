У Криму росіяни продовжують набирати людей до своєї армії: кого агітують

Ворогу байдуже, кого кидати "гарматним м'ясом" на фронт.

В тимчасово окупованому Криму загарбники агітують місцевих вступати до лав армії РФ. Щобільше, йти війною проти України пропонують студентам.

Про це пише ЦНС.

"Агітатори з військкомату здійснюють обхід навчальних закладів та пропонують замість строкової служби укласти контракт, аби мати змогу набрати "добровольців” та відправити їх на фронт", – кажуть у підпіллі.

Також агітацію проводять під час екскурсій. Крім того, молодь "заганяють" на масові заходи з пропагандистськими концертами.

Раніше у Криму повідомляли про стрілянину.

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