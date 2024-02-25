У Криму російські найманці ПВК “Медведь” жорстоко побили відвідувачів кафе: відео

У ніч проти 24 лютого п'яні бойовики російської приватної військової компанії (ПВК) "Медведь", деякі з яких були у цивільному одязі, увірвалися в кафе "Крепость" в окупованому кримському селищі Чорноморське.

Відповідне відео публікують у Telegram-каналах та соцмережах.

На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як озброєні люди жорстоко побили цивільних відвідувачів кафе — як чоловіків, так і жінок.

"Стріляли в повітря, били кийками, добивали ногами", - описують знущання бойовиків у коментарі до відео.

Повідомляється, що ПВК "Медведь" контролюється військовою розвідкою Генштабу російської армії (раніше відомого як ГРУ).

У Криму п'яні бойовики російської ПВК "Медведь" жорстоко побили цивільних в кафе

Нагадаємо, до тимчасово окупованого Джанкою у Криму приїхали російські військові, серед них – найманці ПВК "Вагнер".

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