У Криму російські найманці ПВК “Медведь” жорстоко побили відвідувачів кафе: відео

Дебош озброєних людей супроводжувався стріляниною у повітря.
У ніч проти 24 лютого п'яні бойовики російської приватної військової компанії (ПВК) "Медведь", деякі з яких були у цивільному одязі, увірвалися в кафе "Крепость" в окупованому кримському селищі Чорноморське.
Відповідне відео публікують у Telegram-каналах та соцмережах.
На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, як озброєні люди жорстоко побили цивільних відвідувачів кафе — як чоловіків, так і жінок.
"Стріляли в повітря, били кийками, добивали ногами", - описують знущання бойовиків у коментарі до відео.
Повідомляється, що ПВК "Медведь" контролюється військовою розвідкою Генштабу російської армії (раніше відомого як ГРУ).
Нагадаємо, до тимчасово окупованого Джанкою у Криму приїхали російські військові, серед них – найманці ПВК "Вагнер".
Читайте також: