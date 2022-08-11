У Криму розпочалась хвиля репресій проти кримських татар: людей вивезли в невідомому напрямку

Сьогодні, 11 серпня, о четвертій годині ранку розпочалась нова хвиля репресій проти громадян України в окупованому Криму. У Джанкойському районі продовжуються обшуки у журналістів та активістів "Кримської солідарності".

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Стало відомо, що вже шість кримських татар вивезли в невідомому напрямку. Серед них: Eнвер Крош, Вілен Темерьянов, Сентьян Аббозов, Едем Бекіров, Мурат Мустафаєв та Ринат Алієв.

Очевидці припускають, що їх відвезли у будівлю ФСБ. Обшуки тривають також у родичів незаконно затриманих.

Фото: Кримська солідарність

"Тактика Російської Федерації залишається незмінною - переслідувати та карати цивільне населення, яке проживає в окупації. Після руйнувань на військовому аеродромі в Новофедорівці окупантам треба терміново для політичного керівництва та внутрішнього інформаційного ринку перекласти відповідальність з себе на “терористів”, до того ж, ні в якому разі не казати про успіхи українських Збройних сил", - зазначив Лубінець.

Фото: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність

Нагадаємо, втрати РФ на аеродромі в Криму найбільші за день від часів Другої світової війни.

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