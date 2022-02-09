У Криму силовики на світанку прийшли з обшуками до кримськотатарських активістів

Затримали четверо осіб.
В анексованому Криму російські силовики вранці 9 лютого провели обшуки в будинках чотирьох кримських татар.
Про це повідомляє правозахисний проєкт "Кримська солідарність".
Зазначається, що обшуки розпочали у різних регіонах півострова на світанку - о 04:00, а вже о 07:00 їх затримали. На допит до "управління Федеральної служби безпеки" забрали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва і Ернеста Сейтосманова.
На момент обшуків і затримання правозахисники й адвокати не мали мобільного зв’язку і не могли надати допомогу.
Правозахисники повідомляють, що усі четверо затриманих перебували у полі зору силовиків за свою громадську позицію. Зокрема, вони підтримували інших кримських татар, які опинилися в ув'язненні.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія завезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб створити плацдарм для впливу в регіоні. За даними секретаря РНБО, країна-агресорка переселяє своїх громадян до тимчасово окупованого українського Криму для того, щоб мати вплив у регіоні.
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