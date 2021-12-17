У Криму силовики з обшуками прийшли до активіста: чоловіка затримали

У Криму силовики з обшуками прийшли до активіста: чоловіка затримали

Наріман Ахметов постійно відвідував судові засідання у справах кримських татар.

У п'ятницю близько 06:00 до дому Нарімана Ахметова у Старому Криму на анексованому півострові прийшли з обшуками.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.

До чоловіка прийшли люди у камуфляжі. Його забрали нібито у Сімферополь для розмови і більше двох годин проводили обшук у будинку. Чи щось вилучили, поки невідомо.

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За словами кримськотатарських активістів, Наріман Ахметов постійно відвідував судові засідання у політично мотивованих справах кримських татар у Криму та у Росії, брав активну участь у громадських ініціативах.

Зараз правозахисника та адвокат намагаються встановити місце його перебування. Обшуки в окупованому Криму росіяни проводять чи не щомісяця. Крім того, чи не щоразу ув'язнюють людей з проукраїнською позицією. Наразі в російських тюрмах кілька сотень українських громадян.

Нагадаємо, український політв’язень Іван Яцкін, якого незаконно кинули за ґрати в Росії на 11 років, оголосив голодування. За його словами, Яцкін досі перебуває "на етапі". З Краснодарського краю його перевезли до СІЗО-1 міста Саратова, яке сумнозвісне тортурами в’язнів.