У Криму силовики з обшуками прийшли до кримськотатарського активіста

Обшуки тривають.
У вівторок, 28 грудня, близько 07:00 додому до 34-річного Рустема Ібадлаєва у селищі Совєтське в анексованому Криму прийшли з десяток людей у камуфляжі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.
Сам він разом з дружиною і трьома дітьми був удома. Обшук і досі триває. Чи щось вилучили силовики, поки невідомо. Поруч з його будинком нині збираються кримськотатарські активісти.
Подібні обшуки в окупованому Криму росіяни проводять чи не щомісяця. Чи не щоразу ув'язнюють людей з проукраїнською позицією. Наразі в російських тюрмах кілька сотень українських громадян.
Нагадаємо, кримський татарин Наріман Аметов, якого затримали російські силовики під час обшуку, заявиви про катування. За словами Аметова, його били електричним струмом, зрештою змусили пройти поліграф і підписати документи про те, що активіст не має жодних претензій до силовиків. Лише після цього чоловіка відпустили і наказали про все мовчати.
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