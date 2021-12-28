У Криму силовики з обшуками прийшли до кримськотатарського активіста

У Криму силовики з обшуками прийшли до кримськотатарського активіста

Обшуки тривають.

У вівторок, 28 грудня, близько 07:00 додому до 34-річного Рустема Ібадлаєва у селищі Совєтське в анексованому Криму прийшли з десяток людей у камуфляжі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.

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Сам він разом з дружиною і трьома дітьми був удома. Обшук і досі триває. Чи щось вилучили силовики, поки невідомо. Поруч з його будинком нині збираються кримськотатарські активісти.

Подібні обшуки в окупованому Криму росіяни проводять чи не щомісяця. Чи не щоразу ув'язнюють людей з проукраїнською позицією. Наразі в російських тюрмах кілька сотень українських громадян.

Обшуки в Криму: зранку до дому 34-річного Рустема Ібадлаєва прийшли з десяток людей у камуфляжі

Нагадаємо, кримський татарин Наріман Аметов, якого затримали російські силовики під час обшуку, заявиви про катування. За словами Аметова, його били електричним струмом, зрештою змусили пройти поліграф і підписати документи про те, що активіст не має жодних претензій до силовиків. Лише після цього чоловіка відпустили і наказали про все мовчати.

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