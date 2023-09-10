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У Криму спалюють прапори російських окупантів (фото, відео)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Спалений російський прапор у Сімферополі / © із соцмереж
Спалений російський прапор у Сімферополі / © із соцмереж

Активісти протестують проти російської окупації півострова та виборів, які проводять колаборанти.

Під час незаконних регіональних виборів, які Російська Федерація проводить на тимчасово окупованих територіях України, в адміністративній столиці Криму місті Сімферополі зривають російські прапори із виборчих дільниць. Після цього активісти їх спалюють.

Відповідні фото та відео опублікували у Telegram-каналі руху “Жовта стрічка”. 

“Цим ганчіркам не місце на нашій українській землі. Крим - це Україна!” - йдеться у підписі до опублікованих кадрів. 

Активісти у тимчасово окупованому Криму наголосили, що продовжують боротись, продовжують бойкотувати незаконні вибори під дулами російських окупантів та чекають на ЗСУ. 

У Криму спалюють прапори російських окупантів

У Криму спалюють прапори російських окупантів

Нагадаємо, Росія організувала голосування під час регіональних виборів у РФ на тимчасово окупованих територіях України. При цьому російська виборча комісія призначила псевдовибори на територіях, які ЗСУ давно звільнили.

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Дата публікації
Перегляди
180
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