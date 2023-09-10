У Криму спалюють прапори російських окупантів (фото, відео)

Активісти протестують проти російської окупації півострова та виборів, які проводять колаборанти.

Під час незаконних регіональних виборів, які Російська Федерація проводить на тимчасово окупованих територіях України, в адміністративній столиці Криму місті Сімферополі зривають російські прапори із виборчих дільниць. Після цього активісти їх спалюють.

Відповідні фото та відео опублікували у Telegram-каналі руху “Жовта стрічка”.

“Цим ганчіркам не місце на нашій українській землі. Крим - це Україна!” - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Активісти у тимчасово окупованому Криму наголосили, що продовжують боротись, продовжують бойкотувати незаконні вибори під дулами російських окупантів та чекають на ЗСУ.

У Криму спалюють прапори російських окупантів

Нагадаємо, Росія організувала голосування під час регіональних виборів у РФ на тимчасово окупованих територіях України. При цьому російська виборча комісія призначила псевдовибори на територіях, які ЗСУ давно звільнили.

Читайте також: