У Криму стає дедалі гарячіше: в авто туристів з РФ під час відпочинку прилетів снаряд з полігону (відео)

В тимчасово окупованому РФ Криму стає дедалі гарячіше. В автомобіль туристів з Росії, які приїхали відпочити на український півострів, прилетів снаряд.

Як стверджують туристи, снаряд прилетів із полігону, який розташований недалеко від курортного містечка.

Відповідне опублікував Журналіст ТСН Андрій Цаплієнко у телеграм.

На кадрах видно, що внаслідок влучання снаряда пошкоджено автомобіль. Посередині авто, куди поцілив сняряд - величезна щілина. Також через удар в авто вибиті усі вікна. В момент влучання в машині нікого не було. На відеозаписі чути, як чоловік розповідає, що приїхав відпочити на море у Крим на автомобілі та залишив його недалеко від місця відпочинку.

Як чути на відео, такого російський турист не очікував та шокований інцидентом, який трапився в окупованому країною-терористкою Криму.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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