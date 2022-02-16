У Криму "суд" кинув за ґрати журналіста "Радіо Свободи": Офіс президента звернувся до світової спільноти за допомогою

В ОП впевнені, що українського журналіста кинули за ґрати "за надуманими звинуваченнями".
В Офісі президента засудили незаконний вирок так званого "суду" в окупованому Криму, який ув'язнив українського кореспондента "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка.
Офіційний коментар опублікували на офіційній сторінці голови держави.
На Банковій переконанні, що українського журналіста кинули за ґрати "за надуманими звинуваченнями", оскільки інших способів нищити сводобу слова в Криму немає.
"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
В Офісі президента закликають світову спільноту інтенсифікувати зусилля заради звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України окупаційною владою. "Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі", - наголосили в пресслужбі голови держави.
Нагадаємо, так званих "суд" в Криму незаконно засудив на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і оштрафував на 110 тисяч російських рублів кореспондента "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка.
Владислава Єсипенка 10 березня затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером "Радіо Свободи". Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.
У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.
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