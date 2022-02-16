У Криму "суд" кинув за ґрати журналіста "Радіо Свободи": Офіс президента звернувся до світової спільноти за допомогою

У Криму "суд" кинув за ґрати журналіста "Радіо Свободи": Офіс президента звернувся до світової спільноти за допомогою

В ОП впевнені, що українського журналіста кинули за ґрати "за надуманими звинуваченнями".

В Офісі президента засудили незаконний вирок так званого "суду" в окупованому Криму, який ув'язнив українського кореспондента "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка.

Офіційний коментар опублікували на офіційній сторінці голови держави.

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На Банковій переконанні, що українського журналіста кинули за ґрати "за надуманими звинуваченнями", оскільки інших способів нищити сводобу слова в Криму немає.

"Не маючи змоги підкорити український народ, російська влада намагається знищити будь-які прояви вільнодумства, свободи слова та громадської активності українців на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента закликають світову спільноту інтенсифікувати зусилля заради звільнення журналіста та всіх незаконно засуджених громадян України окупаційною владою. "Ми неодмінно звільнимо всіх незаконно засуджених українців і повернемо наші території в Криму та на Донбасі", - наголосили в пресслужбі голови держави.

Нагадаємо, так званих "суд" в Криму незаконно засудив на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і оштрафував на 110 тисяч російських рублів кореспондента "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка.

Владислава Єсипенка 10 березня затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером "Радіо Свободи". Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

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