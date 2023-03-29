У Криму таксі зіткнулось з потягом: серед загиблих мати з дітьми (відео)

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму легковий автомобіль таксі зіткнувся з пасажирським потягом внаслідок чого загинули четверо людей, зокрема діти.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Внаслідок зіткнення пасажирського потягу "Севастополь – Санкт-Петербург" та авто загинули чотири особи – таксист та його пасажири – мати з двома доньками.

ДТП сталося на залізничному переїзді у районі села Вільне Джанкойського району.

За версією слідства, таксист, маючи у прямій видимості рухомий склад, спробував проскочити переїзд на червоний сигнал світлофора.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пасажирами були Лемара М. та дві її доньки Левіза (13 років) та Сельвіра (18 років). За тими ж даними, загинув 58-річний водій таксі Байсер З.

Нагадаємо, на Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус (фото, відео).

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