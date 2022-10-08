У Криму утворились величезні черги на поромну переправу після вибуху на мосту (відео)

У Криму, окрім черг на АЗС, натовп людей стоїть у черзі до поромної переправи.

Після вибухів на Кримському мосту люди почали збиратися у величезні черги до поромної переправи, щоб виїхати з півострова.

Відповідні відео користувачі публікують у Мережі.

Зокрема, люди скаржаться, що поромна переправа в Керчі – занедбана.

Нагадаємо, після вибуху та пожежі на Кримському мосту почалася паніка. Зокрема, жителі почали штурмувати АЗС. Там утворилися величезні черги.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

На Кримському мосту сьогодні зранку, 8 жовтня, сталася пожежа внаслідок підриву вантажівки.

Президент Росії Володимир Путін після вибуху доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію. Згодом у Кремлі видали "методичку" для ЗМІ про висвітлення вибуху на Кримському мосту.

Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що потужний вибух на Кримському мосту – це лише початок. Російським загарбникам треба якнайшвидше тікати з Криму, оскільки ЗСУ продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху загинуло троє осіб. За попередньою інформацією, це пасажири легкового автомобіля, що був поряд з вантажівкою, що підірвалася.

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