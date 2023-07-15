У Криму в ресторані відмовилися обслуговувати російських військових

Місцевий колаборант написав донос до ФСБ через випадок.
У тимчасово окупованому Криму в одному із ресторанів відмовилися обслуговувати російських окупантів.
Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".
Зазначається, що місцевий колаборант Олександр Таліпов, який переслідує проукраїнськи налаштованих кримчан написав донос до ФСБ.
За його словами, йому відмовили в обслуговуванні через те, що він зайшов до ресторану із групою інших військових.
"Мене 1.07.23 року разом з моєю дружиною та моїми товаришами відмовилися впускати в ресторан "Барбарос" який знаходиться в селі Смарагдове Джанкойського району через те, що я та мої товариші були у військовій формі одягу. Спочатку співробітники говорили, що нам просто заборонено Вхід, потім прямо перед нами почали розставляти таблички "резервування столів" і нахабно брехати в обличчя, що місць немає", - цитує військового РФ зрадник Таліпов.
Чи відреагувала вже на це російська спецслужба наразі невідомо.
Додамо, тверді наміри повернути півострів під контроль України неодноразово озвучував генерал Валерій Залужний. І його ніхто не зупинить.
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