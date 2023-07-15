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У Криму в ресторані відмовилися обслуговувати російських військових

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Криму в ресторані відмовилися обслуговувати російських військових

У Криму в ресторані відмовилися обслуговувати російських військових

Місцевий колаборант написав донос до ФСБ через випадок.

У тимчасово окупованому Криму в одному із ресторанів відмовилися обслуговувати російських окупантів.

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що місцевий колаборант Олександр Таліпов, який переслідує проукраїнськи налаштованих кримчан написав донос до ФСБ.  

За його словами, йому відмовили в обслуговуванні через те, що він зайшов до ресторану із групою інших військових.

"Мене 1.07.23 року разом з моєю дружиною та моїми товаришами відмовилися впускати в ресторан "Барбарос" який знаходиться в селі Смарагдове Джанкойського району через те, що я та мої товариші були у військовій формі одягу. Спочатку співробітники говорили, що нам просто заборонено Вхід, потім прямо перед нами почали розставляти таблички "резервування столів" і нахабно брехати в обличчя, що місць немає", - цитує військового РФ зрадник Таліпов.

Чи відреагувала вже на це російська спецслужба наразі невідомо.

Додамо, тверді наміри повернути півострів під контроль України неодноразово озвучував генерал Валерій Залужний. І його ніхто не зупинить.

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Дата публікації
Перегляди
3651
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