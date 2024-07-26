У Криму в результаті атаки БпЛА вибухнув склад з боєприпасами (відео)

В результаті повітряної атаки в окупованому Криму був уражений військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Кримський вітер".

Джерела каналу серед місцевих жителів повідомляють, що був пошкоджений склад з боєприпасами.

На місці відбувається детонація. Туди прямують машини пожежників та швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Севастополі безпілотники атакували важливий об'єкт росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що супутникові знімки розкрили справжні наслідки удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Криму.

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