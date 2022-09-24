У Криму в телеефір запустили ролик з Зеленським, де той закликає мобілізованих здаватися в полон

У телеефір в окупованому Криму запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати.

Зауважимо, що відео транслювалося на "Первом канале" Росії.

Відповідний ролик виклали і в Мережу.

"Поясню російською по-російськи, що відбувається. У містах Росії пройшли протести проти мобілізації. Нехай не масові, але вони були і є. І це показник. Не тільки у Москві і Петербурзі. Ми знаємо реальні настрої у регіонах Росії. Ми бачимо, що люди розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть", – каже у відеозверненні Зеленський.

На відео також показані кадри з мертвими російськими військовими, що загинули в Україні. На кадри накладено аудіозапис промови президента РФ Володимира Путіна, в якій той оголошує "часткову" мобілізацію. На ролику показані і відео протестів у російських містах та їхнього силового розгону.

Після цього Зеленський каже: "Протестуйте, боріться, тікайте або здавайтеся в український полон".

У відео з президентом він також закликає жителів окупованих територій України берегти свої життя, допомагати знищувати окупантів, ховатися від російської мобілізації та намагатися виїхати на вільну територію.

Увага! Відео 18+

Нагадаємо, 24 вересня Путін затвердив зміни до Кримінального кодексу: тепер за дезертирство або неявку на службу світить до 10 років ув’язнення.

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