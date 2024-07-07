У Криму вибухнув газорозподільний вузол: пожежа перекинулась на ліс (відео)

Загарбники заявили, що відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби.
У тимчасово окупованому Криму стався вибух та зайнялась пожежа на газорозподільній мережі біля Алушти.
Про це інформують місцеві жителі.
Повідомляється, що вибух стався 6 липня. Пізніше повідомлялося, що вогонь від пожежі перекинувся на лісовий масив поряд.
Російським пропагандистам у МЗС РФ заявили, що відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби.
Ряд російських пропагандистських ресурсів раніше повідомляли про нібито ліквідацію пожежі, проте згодом ці повідомлення були видалені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили про можливість використання американської зброї в Криму.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники злякались осіннього прориву ЗСУ і взялись посилювати оборону Криму.
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