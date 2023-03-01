У Криму вночі пролунали потужні вибухи: що кажуть місцеві

У ніч проти 1 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

У тимчасово захопленому Криму близько 2:30 ночі сталася "бавовна" в районі Євпаторії. Окрім того, очевидці стверджують, що вибухи також були у селищі Чорноморське.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, відлуння вибухів у Євпаторії було чутно навіть у північній стороні Севастополя. У Чорноморському вибухи чули близько 01:54, 02:55 ночі та о 04:20 ранку. Сила вибухів була такою, що в місцевих тряслися вікна.

Мешканці тимчасово окупованого Криму у соцмережах повідомляли про звуки вибухів і в інших населених пунктах півострова. Водночас окупаційна влада півострова не коментує нічні вибухи.

Нагадаємо, у Росії та Криму зранку 28 лютого знову пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали на зламаних хакерами радіо та телебаченні.

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