У Криму, ймовірно, затонув носій "Калібрів" після удару ЗСУ

У тимчасово окупованому Севастополі під час ракетного удару, ймовірно, був уражений корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм ракет "Калібр".

Про це повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер" із посиланням на свою моніторингову групу.

Моніторингова група повідомляє, що корабель зник після обстрілу.

"Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів, повідомляє моніторингова група… Після обіду корабля тут уже не було", - ідеться в повідомленні.

Видання припускає, що під удар потрапив саме мали ракетний катер "Циклон". Це судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна зробила Крим непридатним для російських військ.

Крім того, ми раніше інформували, що після атаки на військовий аеродром у Джанкої росіяни досі не вивезли металобрухт.

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