У Криму загорілась казарма з мобілізованими росіянами: відео масштабної пожежі

У казармі перебували від кількох сотень до тисяч мобілізованих до окупаційної армії.
В окупованому Криму в смт Радянське 10 грудня спалахнула масштабна пожежа в будівлі, де розмістили мобілізований на війну проти України росіян.
Про це інформує Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".
У Мережі також публіковані відеозаписи з місця інциденту. На них зафіксовано, як полум’я охопило велику площу будівлі та здіймається на кількадесят метрів угору.
"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", – каже у ролику його автор.
За різними даними, в будівлі були розміщені від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян. Наразі невідомо про кількість загиблих та постраждалих.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, у центрі Севастополя 8 грудня пролунав сильний вибух, якому передував схожий на запуск ракети звук. Місцеві повідомили, що в районах Стрілецької бухти та Льотчиків від вибуху спрацювала автомобільна сигналізація.
Зауважимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що навесні 2023 року ЗСУ звільнять Луганськ, Донецьк та Севастополь.
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