У Криму загорілась казарма з мобілізованими росіянами: відео масштабної пожежі

У казармі перебували від кількох сотень до тисяч мобілізованих до окупаційної армії.

В окупованому Криму в смт Радянське 10 грудня спалахнула масштабна пожежа в будівлі, де розмістили мобілізований на війну проти України росіян.

Про це інформує Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

У Мережі також публіковані відеозаписи з місця інциденту. На них зафіксовано, як полум’я охопило велику площу будівлі та здіймається на кількадесят метрів угору.

"Або щось прилетіло, або вояки напились, на*уй", ­– каже у ролику його автор.

За різними даними, в будівлі були розміщені від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян. Наразі невідомо про кількість загиблих та постраждалих.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, у центрі Севастополя 8 грудня пролунав сильний вибух, якому передував схожий на запуск ракети звук. Місцеві повідомили, що в районах Стрілецької бухти та Льотчиків від вибуху спрацювала автомобільна сигналізація.

Зауважимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що навесні 2023 року ЗСУ звільнять Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Коли ЗСУ почнуть звільняти Крим - Бен Годжес

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