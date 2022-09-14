У Криму закрили ресторан, де на весіллі лунала "Червона калина"

У тимчасово окупованому Бахчисараї перестав працювати заклад, в якому для гостей увімкнули українську патріотичну пісню.

Після опублікованого відео із бахчисарайського ресторану “Арпат”, в якому на весіллі місцевих мешканців увімкнули пісню "Ой, у лузі червона калина", заклад припинив працювати.

Як повідомляє "Лента новостей Крыма", представник окупаційної адміністрації міста Арсен Аблаєв у коментарі телеканалу "Міллет" пояснив його закриття необхідністю провести перевірки.

За словами Аблаєва, збиратимуть інформацію про цей випадок та проводитимуть перевірки “відповідні служби”, які “дадуть оцінку цієї ситуації, як щодо [ресторану], так і щодо всіх осіб, які брали участь у цьому заході”.

Рішення про необхідність повного закриття “Арпата” ще не ухвалено. Однак, представник окупаційної адміністрації уже заявив, що така ситуація та проведення заходів у такому форматі у цей час не доречні, очевидно, маючи на увазі воєнні дії, які веде РФ проти України.

Як повідомлялося, відео із весілля, яке відбулося 10 вересня у ресторані “Арпат” опублікували російські телеграм-канали. На ньому видно, як гості танцюють під пісню, яка стала символом спротиву України після початку війни. Потім з'явилося покаяне відео діджея Ахтема Гемеджі, який включив українську пісню на весіллі в ресторані.

12 вересня глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов погрожував кримінальною відповідальністю за “націоналістичні гасла та пісні” на публічних заходах. При цьому він підкреслив, що йдеться про кримінальну відповідальність, звільнення з роботи та закриття бізнесу.

Нагадаємо, раніше у Білорусі місцеву співачку Мерієм “Геру” Герасименко затримали після того, як під час свого виступу в центрі Мінська біля бару "Банки-бутылки" виконала треки знаменитого українського рок-гурту "Океан Ельзи". Зокрема, вокалістка заспівала хіт колективу "Обійми".

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