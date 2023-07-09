У Криму Залужного привітали з днем народження та запросили на півострів – фото, відео

У містах Криму розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті.
У Криму активісти руху громадського спротиву "Жовта стрічка" привітали Головнокомандувача Валерія Залужного з днем народження – розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті і запросили його на півострів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Жовта стрічка".
"Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь - усе це Україна! Крим – місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації… адже Крим – це Україна", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, колеги привітали "залізного генерала" Валерія Залужного з 50-річчям.
Читайте також: