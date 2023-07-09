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У Криму Залужного привітали з днем народження та запросили на півострів – фото, відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1547
Час на прочитання
1 хв
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У Криму Залужного привітали з днем народження та запросили на півострів – фото, відео

У Криму привітали Залужного з днем народження та запросили на півострів. / Фото: Жовта стрічка

У містах Криму розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті.

У Криму активісти руху громадського спротиву "Жовта стрічка" привітали Головнокомандувача Валерія Залужного з днем народження – розвішали 180 жовтих стрічок та зробили майже сотню патріотичних графіті і запросили його на півострів.  

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

"Ялта, Феодосія, Сімферополь, Бахчисарай, Алупка та Сімферополь - усе це Україна! Крим – місце справжніх патріотів, які продовжують виборювати своє право на життя без окупації… адже Крим – це Україна", - йдеться у дописі.

Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму. / ©
Активісти привітали Залужного з днем народження та запросили до Криму.

Активісти руху "Жовта Стрічка" привітали Валерія Залужного з днем народження та запросили до Криму

Активісти руху "Жовта Стрічка" привітали Валерія Залужного з днем народження та запросили до Криму

Нагадаємо, колеги привітали "залізного генерала" Валерія Залужного з 50-річчям.

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1547
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