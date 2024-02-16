У Криму замайорів український прапор (фото)

Рух "Жовта Стрічка" привітав Україну з Днем єднання.
В окупованому Криму активісти руху "Жовта Стрічка" підняли прапор України на підніжжі гори Чатир-Даг.
Про це повідомили в телеграм-каналі руху.
Активісти з руху "Жовта Стрічка" повідомили, що підняли український стяг на підніжжі Чатир-Дагу. З міркувань безпеки для активістів прапор був піднятий раніше, але досі залишається там.
"Крим – це Україна! І ніякі фейкові вибори, паспортизація, насильницька мобілізація не допоможуть рашистам. З Днем Єднання, Україно!" – наголосили активісти.
Зауважимо, 16 лютого Україна святкує День єднання, який президент Володимир Зеленський заснував 2022 року на тлі попереджень про можливу війну.
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До слова, 13 лютого стало відомо, що бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор на водонапірній вежі у Кринках на лівобережжі Херсонщини.
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