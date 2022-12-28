У Криму засудили журналістку Ірину Данилович до семи років ув'язнення

"Суд" в анексованому Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Також їй присудили 50 тис. рублів штрафу.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "Кримський процес".

Данилович визнали винною у скоєнні злочину за статтею "незаконні придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв". "Вина об'єктивно доведена свідченнями свідків та доказами у справі", - наголосила суддя.

Журналістку звинуватили у зберіганні саморобного вибухового пристрою. На запитання, чи зрозуміла підсудна суть вироку, журналістка відповіла негативно.

До слова, Данилович зникла 29 квітня, коли поверталася з роботи додому. В її будинку в селі Владиславівка біля Феодосії силовики провели обшук, вилучили її телефон і техніку.

До 7 травня її утримували у підвалі ФСБ. Потім у сумці, яку у неї вилучили, знайшли вибухівку. Окупаційний суд Київський районний суд Сімферополя обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під варту на два місяці. Потім термін подовжували.

Нагадаємо, суд Москви засудив до трьох років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за придбання GPS-трекера для використання в особистому автомобілі для охоронних потреб.

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